Guinée-Bissau: Les médias portugais interdits d'activité sur l’ensemble du territoire national

Les autorités de ce pays ont suspendu, à compter de ce vendredi, et ce jusqu’à nouvel ordre, les activités de tous les médias portugais sur l’ensemble du territoire national. Bissau évoque notamment, un manque de respect du contenu de l’accord de coopération professionnelle signé entre les deux pays en 1997.



La mesure concerne la radiotélévision RTP, la radio publique RDP, ainsi que l’agence de presse Lusa. Les autorités bissau-guinéennes reprochent aux Portugais, de n’avoir pas respecté le contenu de l’accord en matière de communication sociale, signé depuis 1997.



Selon le ministre de la Communication de Guinée-Bissau, Victor Pereira, cela fait quatorze ans que cet accord est expiré et que de nombreuses correspondances adressées à son homologue portugais sont sans suite : « Le ministère de la Communication sociale guinéenne a fourni tous les efforts possibles pour assainir la situation. Malheureusement, tous nos efforts avaient eu comme réponse un silence préoccupant et injustifié de la part des Portugais. »



Relations tendues



Mais la question qui reste sur toutes les lèvres à Bissau est : pourquoi avoir attendu tout ce temps?... Une chose est cependant claire : les relations entre Bissau et Lisbonne ne sont plus au beau fixe, surtout depuis le début de la crise politique en Guinée-Bissau.



Le gouvernement bissau-guinéen reproche au gouvernement portugais, un parti-pris en faveur du camp adverse au président Jose Mario Vaz et un traitement non équilibré des informations concernant le gouvernement en place à Bissau.



RFI