Guinée-Bissau: la Cedeao va retirer ses troupes à partir de vendredi prochain

En effet, selon Rfi.fr, les multiples efforts de l’organisation sous-régionale n’ont pas apporté les résultats escomptés. Elle a décidé de retirer ses troupes dès ce vendredi 28 avril.



« Quand nous sommes à un an des élections législatives, quelle élection pouvons-nous organiser dans la transparence, dans la paix, si nous n’arrivons pas à régler le problème de la Constitution et ensuite, le problème de la réforme de la défense ? » dixit Marcel Alain de Souza, président de la commission de la Cédéao.



C’est une première décision prise par la Cedeao après plusieurs médiations infructueuses en Guinée-Bissau : l’organisation sous-régionale envisage de retirer ses troupes du pays dès vendredi 28 avril. L’opération se poursuivra jusqu’au 30 juin 2017.



Aussi; rapporte le site de la radio Française, l’amertume de la Cedeao est que ses troupes se retirent à un an seulement des élections législatives alors que les problèmes cruciaux demeurent.



