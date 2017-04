Guinée: Extradé du Sénégal puis inculpé pour les massacres de 2009, la justice refuse la liberté provisoire à Toumba Diakité

Les juges avaient sept jours selon le dépôt légal, pour rendre leur décision. "Ils ont rejeté la demande de remise en liberté provisoire", a affirmé à la presse guinéenne, Me Paul Youmba Kourouma, avocat de l'inculpé. Les juges estimant qu'Aboubacar Sidiki Diakité encourt une peine criminelle et que sa mise en liberté ne lui permettrait pas d'être à la disposition de la justice.



Ils ajoutent qu'au stade actuel, une mise en liberté provisoire compromettrait une bonne administration de la justice. Me Paul Youmba Kourouma considère ce refus de mise en liberté provisoire de son client comme une grave entorse à la justice. Il dénonce une justice à géométrie variable. "Comme si ceux qui sont dehors n'encouraient pas une peine criminelle. Mais cette façon de dire que Tou mba encourt une peine criminelle, c'est déjà se prononcer sur le fond. Cela est une grande entrave", dénonce l'avocat.



Sur une quinzaine d'inculpés dans le dossier du massacre du 28 septembre, Toumba Diakité ancien chef de la garde présidentielle, est le seul à être en prison. Son ex-patron, Moussa Dadis Camara, à la tête de la junte militaire à l'époque, vit à Ouagadougou. D'autres anciens dignitaires du régime de l'époque en 2009, sont toujours aux affaires. C'est le cas entre autres, de l'actuel gouverneur de la ville de Conakry et du secrétaire d'Etat en charge de la Lutte contre le Trafic de drogue et le Crime organisé.



Seul motif de soulagement pour Toumba Diakité, inculpé pour le massacre de 2009, les juges en charge de ce dossier autorisent maintenant la visite de ses parents. Recherché par la justice guinéenne pour assassinat, complicité d'assassinat, meurtre, complicité de viols en réunion, séquestration, etc, le commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait été extradé dimanche 12 mars dernier vers son pays, la Guinée, par la justice sénégalaise.



source; walfquotidien