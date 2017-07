Guinguinéo : Abdallah Dionne, Souleymane Ndéné Ndiaye et Mansour Sy raillent ces « 46 tocards » qui défient Benno Bokk Yaakaar Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2017 à 16:23 | | 0 commentaire(s)|

Accepteriez-vous que les bonnes actions du Président Macky Sall soient interrompues par une instabilité institutionnelle du fait d’une opposition majoritaire à l’Assemblée nationale» ? La question soulevée par le ministre Mansour Sy, dans son fief de Guinguénéo, est comme une perche tendue aux différents orateurs pour rappeler les plans-programmes du régime et convaincre d’un vote massif en faveur de Benno Bokk Yakaar (BBY).



L’ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, ami personnel du chef de l’Etat et allié de la coalition au pouvoir réitère son engagement auprès de Macky Sall et son soutien aux politiques publiques mises en œuvre depuis 2012. Il appelle ses concitoyens du département à faire allégeance au régime.



«On doit rompre avec notre tendance à s’opposer. Une mairie d’opposition ne peut rien apporter aux administrés. Voter opposition, est un vote inutile. Guinguinéo est très attachée à Macky Sall et compte renouer le contact à partir du 30 juillet 2017, après une victoire éclatante, sur toute l’échelle départementale».



De l’avis de l’ancien Premier ministre, sa ville natale est décidée à prendre date, au soir du scrutin législatif, après avoir voté largement et massivement en faveur de BBY.



Guinguénéo desservie par le TER



Le nouvel occupant de la Primature, Mohammed Boun Abdallah Dionne salue la générosité de Souleymane Ndéné Ndiaye qui est un renfort considérable pour BBY dans la commune. Il renseigne que, le train, jadis, atout principal de la cité est en passe d’être relancé par le Président Sall. «Le Train Express Régional (TER) reliera Dakar au reste du pays, en passant par ici (Guinguinéo). L’activité économique va reprendre. La mort du train l’avait tuée dans toute la zone».



Benno contrôle dix communes sur les douze que compte le département. Situation qui fait croire à la tête de file de BBY que la victoire sera acquise pour poser définitivement les jalons d’un Guiguénéo Emergent.



Un peu plus tôt dans la matinée, le cortège du Premier s’était ébranlé à destination de Gandiaye. La tête de file de Benno accueilli chaleureusement a annoncé aux populations l’édification dans les meilleurs délais d’un forage, la construction d’un stade municipal et l’achèvement du centre de santé dont les travaux ont démarré sous le défunt régime en 2007.



Revenant sur le scrutin du 30 juillet prochain, le PM conseille aux électeurs de faire le choix du bulletin marron drapé de la tête du cheval. Quant au processus proprement dit, il explique «Prenez quatre des 46 tocards qui défient à Benno en compagnie du nôtre que vous mettez au-dessus. Une fois dans l’isoloir, déchirez les autre et mettez BBY dans l’enveloppe pour ensuite le glisser dans l’urne».



