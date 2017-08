Guinguinéo : Wade inflige une raclée à Souleymane Ndéné Ndiaye et Mansour Sy

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 12:00

Souleymane Ndéné Ndiaye doit être mal dans sa peau. Alors qu’il s’est défoulé comme pas possible sur l’opposition pendant la campagne électorale, lors de laquelle il a prêté main-forte à la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), lui et ses nouveaux alliés politiques ont été battus à plate couture dans son fief de Guinguinéo.



C’est en effet, la coalition gagnante Wattu Senegaal de son ex-mentor, qui a remporté le scrutin de dimanche 30 juillet, avec 2205 voix contre 1646 pour la mouvance présidentielle. Une véritable raclée pour l’ancien Prémier ministre. Une déculottée aussi pour le ministre Mansour Sy et le président du Conseil départemental, Pape Mansour Ndour.







Les Echos

