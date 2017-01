Guissané : ​Quand Modou Lô prédisait la victoire de 2-0 du Sénégal face à la Tunisie

La CAN passionne tout le monde. Même les lutteurs ne sont pas en reste. Parmi eux, Modou Lo fervent supporteur des "Lions" pour la Can 2017. Interrogé par le site footplus, le lutteur de Rock Energie avait prédit une victoire d’entrée contre la Tunisie.



«Je n’ai aucun doute là-dessus, on va gagner par deux buts à zéro», déclare-t-il. Mieux, Modou Lô estime que le Sénégal va remporter la Can : «Cette année sera la bonne. Avec cette équipe, rien n’est impossible. Non seulement ce sont des jeunes, mais ils ont l’envie et la détermination de gagner. Il faut juste leur faire confiance et prier pour eux.»



Et Modou Lô est d’autant plus optimiste que «le Sénégal a la plus grande équipe d’Afrique. Et cela se confirme sur chaque match. S’y ajoute que nos joueurs évoluent dans les plus grands championnats. On a une équipe jeune et talentueuse.»



A la question de savoir qui est son joueur préféré en équipe nationale, le champion répond: «Je les adore tous. Mais mon joueur préféré est Sadio Mané. Car c'est un jeune joueur qui a de la détermination et qui montre de l’envie quand il est dans le terrain».