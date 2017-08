Gunman Xuman : « Ce que disent les rappeurs sur les autorités est plus acerbe que les propos d’Amy Collé »

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2017 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|



Les Acteurs de l’industrie Musicale (Aim) ont fait face à la presse, hier, pour exprimer leur solidarité avec la chanteuse Amy Collé Dieng, dans les liens de la détention pour offense au chef de l’Etat. Du rappeur Xuman, en passant par Abdou Guité Seck, Gui Gui…, entre autres artistes présents à la rencontre, tous appellent le chef de l’Etat à la clémence.



Ils se sont tous exprimés sur l’affaire Amy Collé et leur demande est unanime : la clémence au chef de l’Etat. Premier à prendre la parole, Zenoul Sow, président de l’Aim, s’est indigné de la sortie d’Amy Collé Dieng avant demander pardon au nom de tous les acteurs de l’industrie musicale.



Abdou Guité lui emboîtant le pas, a fait un témoigne sur Amy Collé qu’il présente comme quelqu’une de «sincère, gentille et très sensible ».



La chanteuse Gui-Gui, également présente à la rencontre a, quant à elle, regretté la faible participation des musiciens à la conférence et déclare : « j’aurais aimé qu’il y ait plus de musiciens que de journalistes et j’appelle la justice à pardonner notre sœur ».



Elle note également que d’après les rumeurs, la jeune femme est en état de grossesse. «Donc ce n’est pas Amy Collé seulement qui est en prison mais deux êtres humains », indique-t-elle.



Le rappeur Gunman Xuman, a lui aussi plaidé la clémence, mais se dit surpris de l’ampleur de la situation. Car, ce que disent les rappeurs sur les autorités est plus acerbe que les propos d’Amy Collé. Et pourtant, ils ne sont jamais inquiétés.



Pour l’occasion, Xuman demande à la population de faire attention à la recherche du buzz et aux autorités d’édifier sur les risques des réseaux sociaux.





Ndèye Rokheya Thiane (stagiaire)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook