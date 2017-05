Guy Marius Sagna encore arrêté

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|



Guy Marius Sagna du Collectif Non aux APE et Front anti CFA est encore arrêté. Cette fois pour son soutien aux animateurs polyvalents de la Case des Tout-Petits qui ont tenu un sit-in devant la direction de l'Agence. M. Sagna est actuellement mis aux arrêts à la gendarmerie de la Foire.



Pour rappel, il était venu prêter main forte aux animateurs polyvalents de la Case des Touts-Petits qui réclament 4 mois de salaire et l’intégration de certains d’entre eux dans la cohorte en formation pour leur permettre de rejoindre la Fonction publique conformément à la circulaire du Premier ministre qui voulait que 419 volontaires en service jusqu’en 2011 soient recrutés.

Source Dakarmatin



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook