HLM: une partie de foot vire au drame, le nommé Cheikh Fall poignarde mortellement son "ami" Ablaye Ciss Le quartier des HLM est depuis hier secoué par un homicide intervenu au cours d'un match de football. Une rencontre qui sera endeuillée par la bagarre entre le soudeur Ablaye Ciss et le tôlier Cheikh Fall, lequel a asséné un coup de couteau à son antagoniste qui est passé de vie à trépas. Le police a ouvert une enquête.

Le sang a encore coulé au quartier des HLM de Dakar. Il s'agit d'un drame dont les premiers éléments laissent penser à un crime. En effet au cours d'une bagarre, le tôlier armé d'un couteau a asséné un coup qui sera fatal à son protagoniste soudeur de son état.



Des témoignages et recoupements recueillis, il est ressorti que le drame fait suite à une bagarre survenue au cours d'un match de football entre amis riverains du terrain de l'église Saint-Maurice d'Angers des HLM. Au cours de la partie de football. Cheikh Fall et Ablaye Ciss ont eu une brouille. Les nerfs se sont chauffés et les deux jeunes en sont venus aux mains avant d'être séparés par leurs compagnons de jeu qui se sont évertués à les raisonner.



Des sources avisées rapportent que l'un des jeunes Cheikh Fall qui ruminait sa colère, n'avait pas dit son dernier mot. " Domicilié à Benn Tally, Cheikh Fall s'est éclipsé et armé d'un couteau, il est revenu pour en découdre avec Ablaye Ciss qui s'était muni d'un pierre. C'est au cours de leur accrochage que Fall a asséné un coup qui sera fatal à Ciss", rapporte un témoin. Gravement blessé et se vidant de son sang, Ablaye Ciss âgé de 25 ans et domicilié à Ouagou Niayes 2, sera secouru par les sapeurs-pompiers de Dieuppeul.



Mais ayant perdu beaucoup trop de sang, il a succombé à ses blessures en cours d'évacuation Les sapeurs-pompiers ont alors rallié le poste de police des HLM où une réquisition aux fins d'autopsie leur a été délivré. L'enquête des policiers a été ponctuée par l'arrestation de Cheikh Fall qui a été placé en garde-à-vue avant son probable déferrement au parquet.



