HLM6 -Massalikoul Djinaane: laissé pour mort par ses agresseurs, un boutiquier sauvé par son frère La criminalité et l’insécurité règnent en maîtres dans certains coins des HLM. Un boutiquier a été sauvagement poignardé à l’heure de « Kheud » ce samedi matin aux HLM6, en face de la mosquée Masalikoul Djinaane, à plusieurs reprises par des agresseurs qui ont pris la tangente dès que son frère a entendu les bruits et fait irruption dans la boutique.



Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

Son frère l’a aussitôt amené à l’hôpital. Les voisins qui ont vu du sang dégouliner aux environs de 13h sous la porte ont cru à une mort d’homme et ont aussitôt alerté la police qui a défoncé la porte de la boutique.

La rumeur de la mort a rapidement enflé, mais, Senego, sur place a recoupé l’information, comme quoi il n’ y avait personne dans la boutique. Seulement, le sang épars dans la boutique et sur le sol faisait froid au dos.

Le blessé est rentré et au moment où Senego relate l’information, il est à la police des HLM pour faire sa déposition.



dakarposte.com



