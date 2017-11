HORREUR: Victime d'un gang, un homme a été retrouvé décapité et le coeur arraché ! Le MS-13, « le gang salvadorien », serait à l’origine de cette macabre découverte dans le Maryland, aux Etats-Unis. Il est réputé pour être l’un des plus dangereux du pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Novembre 2017

L’histoire fait froid dans le dos. Aux Etats-Unis, le gang MS-13 est soupçonné d’avoir poignardé et décapité un homme avant de lui arracher le cœur, dans un parc du Maryland. La victime aurait été poignardée plus de 100 fois, détaille la police locale dans un communiqué repris par nos confrères de Paris Match.

Ce gang ultra-violent d’origine salvadorienne est l’un des plus dangereux des Etats-Unis. « Nous allons détruire cet infâme cartel criminel » déclarait Donald Trump en juillet dernier, devant les policiers de Long Island. « Ils n’aiment pas tuer par arme à feu parce que c’est trop rapide. Ils préfèrent attaquer au couteau, découper et laisser mourir doucement. Ce sont des animaux », avait alors déclaré le président des Etats-Unis.

Une violence extrême

La MS-13 ou « Mara Salvatrucha », né dans les années 80, est un gang majoritairement composé d’Hispaniques. Ses activités varient entre blanchiment d’argent, trafic d’armes et de drogue, contrats d’assassinats ou encore prostitution et immigration illégale. Initialement, ce gang avait été créé pour protéger les immigrés salvadoriens, avant de rapidement basculer dans une violence extrême.

C’est d’ailleurs la violence que l’on inculque en priorité aux nouveaux membres, lors d’un rite d’initiation féroce. Hommes, femmes, enfants, tout le monde peut rejoindre le MS-13, à n’importe quel âge. Il compte plusieurs milliers de membres répartis aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Espagne.



