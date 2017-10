Habib Bèye : “Jugeons Aliou Cissé le jour où il va rendre son bilan”

L’ancien international Sénégalais Habib Bèye a monté au créneau hier, pour recadrer la génération de 2002 dont il fait partie. Il dit : “Cette génération de 2002, on en parle mais on a rien gagné et alors”. Il ajoute : « Jugeons Aliou Cissé le jour où il va rendre son bilan mais pas maintenant.»