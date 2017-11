"Je souhaite du fond du cœur que la génération 2018 fasse mieux que la nôtre en 2002. Mais pour les propos du Président Macky Sall, cela n'engage que lui, je trouve que ses paroles sont exagérées d'autant que l'on a rempli notre contrat. On était jeunes à l'époque, on s'amusait comme des gens normaux, mais on a fait le job en hissant le Sénégal à un niveau jamais atteint", a-t-il déclaré sur la Rfm.