Habib Bèye: «Si on ne peut pas battre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, le Sénégal n'a rien à faire en Russie» Le Sénégal jouera samedi contre le Cap-Vert le match retour pour le compte des éliminatoires du mondial 20018. Habib Bèye a dit ses vérités aux joueurs et au coach du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2017 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

Selon Habib Bèye, si les "Lions" ne peuvent pas battre les "Requins bleu"s et les Bafana Bafana, ils n’ont rien à faire en Russie. Le match à rejouer contre Afrique du Sud est une chance supplémentaire pour aller à la Coupe du monde.



« Si le Sénégal ne peut pas battre le Cap-Vert et l’Afrique du Sud chez eux pour aller au Mondial, avec l’effectif qu’il a (Sadio Mané, Baldé, Koulibaly et Cie), cela signifie qu’il n’a pas sa place en Russie », a expliqué l’ancien défenseur des "Lions" du Sénégal, dans l’émission foot de la Rfi, Radio Foot.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook