Habib Faye : "Youssou Ndour et Waly Seck ne boxent pas sur le même ring"

Samedi 1 Juillet 2017

Habib Faye se veut clair. Même s’il a récemment travaillé avec Waly Seck, après sa sortie du Super Etoile, le bassiste précise que le fils de Thione Seck ne peut aucunement être comparé avec Youssou Ndour. Ils ne boxent même pas sur le même ring, clarifie-t-il.

«Il faut qu’on arrête de faire des comparaisons. Comparaison n’est pas raison. Les carrières et les trajectoires ne sont pas les mêmes et il n’y a pas match. A 25 ans, nous avions déjà fait 10 fois le tour du monde, au moins. Et nous nous produisions dans des stades de 200 000 places. Je ne dis pas que personne ne peut le faire, mais ce n’est pas encore arrivé.



Maintenant ce n’est pas parce que j’ai aidé Waly à tendre vers le professionnalisme, que j’ai voulu combattre le Super étoile. On ne peut parler de bagarre qu’entre deux personnes de même catégorie. Youssou Ndour et Waly Seck ne boxent pas sur le même ring », clame-t-il dans les colonnes de L’Observateur.



Seneweb



