Habib Sy en colère: « Le Pds m’a poignardé dans le dos »

Les investitures n’ont pas fait que des heureux au Parti démocratique sénégalais (Pds). La colère et la déception sont les sentiments qui animent certains hauts responsables dont l’ancien directeur de cabinet de Wade, Habib Sy. Le patron des libéraux de Linguère n’a pas caché son amertume hier, après avoir constaté qu’un de ses poulains, l’avocat Adama Fall a été zappé au profit d'un "inconnu". "La direction du Pds nous a poignardé dans le dos et nous ne l’accepterons pas. Ce n’est pas la personne de Habib Sy, mais cette tentative de nous humilier au niveau de notre base, c’est cela que nous n’accepterons pas », lâche-t-il, dépité. La fédération du Pds à Linguère avait porté son choix sur l’avocat libéral, Me Adama Fall pour être tête de liste départemental. Habib Sy explique : « Nous nous sommes réunis en assemblée générale et presque à l’unanimité, nous avions choisis Me Adama Fall, qui est un militant du parti, l’avocat du parti, l’avocat de Me Wade, quelqu’un qui est connu dans le parti et dans le département. Mais à notre grande surprise, la direction du parti a changé la tête de liste qui était majoritairement et démocratiquement choisi, en mettant à sa place un militant inconnu, simplement parce que c’est l’ami de Oumar Sarr ».

«Nous considérons cela comme une trahison », dénonce M. Sy. Qui promet une réponse appropriée dans les jours à venir.