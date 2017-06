Habib Thiam, Idrissa Seck, Mamadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye, Mimi Touré : Que sont devenus les anciens PM du Sénégal





Que sont devenus nos anciens premiers ministres ? Quel est le sort des anciens premiers ministres sénégalais ? Que deviennent-ils quand ils ne sont plus au pouvoir et quelles sont leurs activités après ? Habib Thiam, Mamadou Lamine Loum, Mame Madior Boye, Idrissa Seck, Hadjibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye, Abdoul Mbaye, Mimi Touré, sont parmi les neuf dernières personnes à occuper le poste de chef de gouvernement.

Habib Thiam, l’ami d’Abdou Diouf



Premier ministre 1er janvier 1981 au 3 avril 1983 puis du 8 avril 1991 au 3 juillet 1998. C’est le plus âgé des anciens premiers ministres sénégalais. A 84 ans, l’homme tient encore malgré un état de santé assez précaire. Toujours aux côtés de son épouse, il se ressource de temps à temps au restaurant Gastronomique du Terrou Bi. Il lit beaucoup et suit la presse de son domicile. Loin de la politique, il apprécierait beaucoup les actions de l’actuel président de la République, Macky Sall qui l’a reçu en audience et lui a parlé plusieurs fois au téléphone en signe de respect.





Ses enfants, dont Abdou Thiam, l’ancien coureur de rallye qui vit à Saly, lui rendent régulièrement visite. Il est également souvent au téléphone avec son ami de toujours Abdou Diouf. L’une de ses dernières apparitions publiques a été lors du lancement du club de réflexion de Abdoul Mbaye, mais il finira par prendre ses distances du fils de son ami, Kéba Mbaye quand ses actes ont tourné vers un parti politique. Il s’est également éloigné du Parti socialiste, mais reçoit parfois de vieux amis comme Abdou Khadre Cissokho.



Mais du fait de son âge, son cercle s’est rétréci et il se consacre pleinement à sa vie de grand père. Il est également souvent du côté de Danemark, pays d’origine de son épouse. Il passe parfois plusieurs mois quand il n’est pas à son domicile situé entre Fann Résidence et Mermoz. Il vit une belle retraite car il a vendu les actions qu’il détenait à Maersk Line. On parle de plusieurs milliards de francs qu’il a obtenus de cette vente.



Mamadou Lamine Loum, le compère de Sakho



Premier ministre du 8 avril 1998 au 5 avril 2000. Proche du maire de Dakar, Khalifa Sall, Loum s’est fait discret mais continue de tenir les activités de son cabinet de consultance. Très proche de l’actuel président guinéen, il est l’un de ses conseillers les plus consultés au palais de Sekouteraya à Conakry. Il a été même convoqué d’urgence par Alpha Condé quand ce dernier faisait son dernier remaniement.



Les voyageurs de l’axe Dakar-Conakry ont fini par s’habituer à sa silhouette. Un temps aussi, il a travaillé avec le maire de Dakar qui est son ami. D’ailleurs, il ne cesse de se plaindre en privé de son arrestation. Il a pris ses distances du Parti socialiste et quand il est à Dakar, il partage ses journées entre sa maison de Sacré Coeur et son bureau.



Il est également devenu très sociable et est aperçu dans les cérémonies de ses amis comme aux levées du corps de ses anciennes connaissances, amis et collègues rappelés à Dieu. Il ne compte pas revenir en politique après avoir pendant un temps pensé devenir candidat à la présidentielle à l’époque de Wade. Depuis qu’il sait que ses critiques contre le pouvoir agace, il a décidé de garder une certaine réserve pour ne pas gêner les tenants actuels du pouvoir.





Moustapha Niasse, l’ancien PM de Diouf et de Wade



Premier ministre en 1983 et de avril 2000 à mars 2001. L’ancien premier ministre de Diouf et de Wade continue sa carrière politique et reste l’une des figures politiques du pays. Président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse vit une seconde jeunesse. «Il est très heureux d’occuper ce poste et est très content de dérouler le matin son cortège sommaire en direction de l’assemblée nationale ».





Dans sa villa de Fann Résidence, il continue de garder un oeil sur son parti et mène une vie confortable de semi-retraité. «Il repousse à chaque fois sa retraite, mais à chaque fois, il se sent la force de continuer ». Actionnaire et présidents de conseils d’administration de plusieurs sociétés, il vit de confortables rentes. Entre la lecture et ses activités politiques, il consacre l’essentiel de son temps à l’assemblée nationale.



Il ne voyage plus comme avant. «Quand il était aux Nations Unies, dans les Grands Lacs, il passait peu de temps au Sénégal mais depuis cinq ans, il a baissé le rythme de ses missions à l’étranger. Son entourage se demande d’ailleurs souvent quand il va décider de se reposer. «Mais il se sent encore jeune et prêt à continuer à faire de la politique ».





Mame Madior Boye, première femme Premier ministre au Sénégal



Premier ministre de Mars 2001 à Novembre 2002 La première femme à devenir premier ministre au Sénégal vit également une retraite paisible et perçoit une confortable retraite de magistrat. Elle a disparu de la scène publique depuis son départ de la Primature en 2002. Mais en 2007, elle était en activités dans le système des Nations Unies.



« L’ex-locataire de la primature, où elle a succédé à Moustapha Niasse en mars 2001 après avoir été ministre de la Justice, a été représentante spéciale du président de la Commission de l’Union africaine (UA) pour la protection des populations civiles dans les situations de conflits armés. Elle a passé une partie son temps dans les avions et sur les routes : au Darfour (Soudan) et en République centrafricaine en passant par la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi ainsi que l’Ouganda.



Des voyages éprouvants qui l’ont menée à la rencontre des victimes des conflits et des belligérants. Mais aussi de nombre de chefs d’État. Cependant, depuis quelques années, elle a pris sa retraite et vit dans une maison du centre ville de Dakar près de l’Assemblée nationale. Agée aujourd’hui de 77 ans, elle ne mène plus d’activités publiques et suit la scène politique dans les médias.



Idrissa Seck, l’homme de Saint James



Premier ministre du 4 novembre 2002 au 21 avril 2004. L’ancien maire de Thiès est toujours actif dans la vie politique sénégalaise et cherche toujours à accéder au Palais. Mais il mène déjà une vie semi retraité. Ses journées, il les passe dans sa demeure de Point E. Il y reçoit ses amis et collaborateurs et mène une vie réglée comme sur du papier à musique entre un déjeuner à midi pile, les heures de prières qu’il ne rate jamais et son inévitable sieste de l’après midi.





S’il n’est pas à Dakar, il est dans sa ferme de Bandia, un vaste espace de 100 hectares entre quelques activités agricoles. Il s’est aménagé un domaine avec de belles constructions en bois. Parfois, il peut loger à l’hôtel 5étoiles de Rhino à Saly. Ses séjours parisiens sont bien célèbres, mais il loge désormais dans un appartement en plein coeur de Paris, et toujours reçoit ses visiteurs dans le club fermé de Saint James.



Il a une grosse passion pour l’équitation et les ballades dans la nature et la brousse de la région de Thiès lui plait beaucoup. Il a un style de vie unique chez les anciens premiers ministres. Il aime également les séances de massage et le week end, au Lamantin où il dispose d’une suite à chacune de ses descentes avec sa petite famille.





Hadjibou Soumaré, le sobre et discret technocrate



Premier ministre de 2007 à 2009. Il avait commencé sa reconversion à l’UEMOA qu’il a dirigée pendant six ans avant de démissionner de son poste. Depuis, il a ouvert un cabinet à Dakar. L’homme connu pour sa discrétion partage désormais sa vie entre sa maison de Liberté VI, son bureau et les voyages qui ne manquent pas. Il se rend aussi à Thiès, au quartier Grand Thiès où vit sa famille dont il est très proche. Il souhaite désormais se consacrer à ses activités personnelles et mène une confortable vie de retraité, lui ancien inspecteur du Trésor. Il est en contact avec ses amis de par le monde et garde un carnet d’adresses important.





Souleymane Ndéné Ndiaye, l’ami de Macky Sall



Premier ministre d’avril 2009 à avril 2012. Toujours très actif dans la vie politique, Souleymane Ndéné Ndiaye, a rejoint depuis quelque temps son ami, Macky Sall. Ses journées sont partagées entre ses différentes demeures dans la capitale et ses activités politiques. Il est resté très sociable et très accessible. En contact permanent avec ses amis, l’homme n’a pas changé.



Président de l’ASC Saloum, l’équipe fanion de Kaolack, il n’hésite jamais à accompagner les jeunes dans ses déplacements. Le week-end, il rend parfois visite à son ami, Abdoulaye Diao, dans sa ferme de Pout. Il aime également sortir et manger dans les grands restaurants de la capitale. La rumeur a dit qu’il a mis une partie de ses biens en vente, mais il compte désormais aider pleinement son ami, Macky Sall.





Abdoul Mbaye, un PM passionné de golf



Premier ministre d’avril 2012 à septembre 2013. Il est toujours très actif sur la scène et compte diriger une liste aux prochaines élections législatives. Dans sa vie personnelle, il reste un casanier qui aime lire et recevoir ses amis. Réglé comme une montre l’homme est un couche tôt. Il a une grande passion pour le golf. ll voyageait beaucoup avant son interdiction de sortie du territoire.



Il a également placé beaucoup d’actions en bourse et une partie de son temps est consacrée à surveiller les cours de la bourse. Homme réservé, il compte, malgré tout, un cercle assez large composé d’anciens cadres qu’il fréquente. Il a une confortable retraite de banquier et son dernier projet est la construction d’appartements de luxe sur la Corniche à travers une Société civile immobilière qu’il a montée.





Mimi Touré, l’ancienne égérie de Macky Sall



Premier ministre du 1er septembre 2013 au 6 juillet 2014. Elle est très active dans l’arène politique et consacre l’essentiel de son temps entre Dakar et Kaolack où elle s’est constituée une solide base politique. Egalement, elle tisse sa toile dans beaucoup de régions. Depuis son domicile, situé en centre-ville de Dakar, elle essaie d’aider le Président Macky Sall. Elle aurait même refusé un poste aux Nations Unies. Devenue très disponible, Mimi Touré ne dirait pas non de revenir au premier plan dans l’équipe de Macky Sall. Intellectuelle, elle aime la lecture et a son art de vivre à elle.



