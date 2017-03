Haïti: obsèques de l'ex-président René Préval

Un homme de consensus, ouvert au dialogue mais peu bavard et surtout un homme militant pour la cause des populations rurales. Les hommages rendus aujourd’hui ont été unanimes : René Préval aura mis ses deux mandats présidentiels au profit de la stabilité politique d’Haïti.



L’actuel président Jovenel Moïse a salué un « patriote exceptionnel » qui avait « une vision noble et généreuse » du pays.



A la tribune officielle, les principaux dirigeants de la classe politique, toutes tendances confondues, et les représentants de la communauté internationale. Sur les gradins du kiosque, situé au coeur de la capitale, c’est une foule de citoyens qui est venue rendre un dernier hommage à celui qui a dirigé le pays pendant 10 ans.



Sa plus jeune fille Patricia Préval a nourri son témoignage des blagues de son père et, avec émotion, elle a expliqué combien il a été tout sa vie animé par la volonté d’en finir avec les conflits qui paralysent la vie politique du pays et donc son développement. Décédé à 74 ans, c’est dans le village de Marmelade où il a grandi, à 200 km de Port-au-Prince que René Préval a été enterré.



