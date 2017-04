Halte aux morts dans les entreprises au Sénégal

Le monde du travail a connu un développement important dans notre pays, notamment dans le secteur minier et celui de la chimie. Il est devenu très attractif pour les investisseurs étrangers et permet ainsi l’ouverture de nombreuses exploitations de plusieurs plateformes, minières, chimiques et bientôt, pétrolières.

Ces activités très florissantes bien que présentant certains avantages pour notre pays, n’est pas sans risques pour les populations en général et plus particulièrement pour les travailleurs et travailleuses.



En effet, l’exploitation de ces industries extractives, minières, chimiques et pétrolières classées hauts risques en général, génèrent des risques environnementaux et professionnels qui ont des conséquences dommageables pour la santé des populations environnantes et la sécurité et la santé des travailleurs et travailleuses.



Chose plus grave, les travailleurs et les travailleuses exposés face à ces risques et acteurs principaux exploitent ces industries et entreprises d’une manière indécente; leurs droits ne sont pas pour autant respectés (liberté syndicale, droit à la négociation collective, droit à un salaire juste et équitable, droit à des conditions de travail sain et sûr, droit à un contrat de travail, droit à la protection sociale).



Malgré l’importance de ces secteurs fortement pourvoyeur d’emplois et son apport dans l’économie nationale les mesures idoines de prévention et de protection des travailleurs contre les accidents, font défaut.



C’est pourquoi la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) conscient de son rôle d’avant-garde et de défense des intérêts matériels et moraux des entreprises et des travailleurs et travailleuses, constate avec désolation la recrudescence des accidents mortels survenus sur certains lieux de travail et particulièrement dans certaines entreprises et surtout dans le secteur industriel (extractives, minières et de la chimie). Cette situation illustrée par les récents accidents mortels survenus:



· Dans le site des Acides des Industries chimiques du Sénégal INDORAMA où un jeune en Cadre Ingénieur Polytechnicien en Electromécanique a perdu la vie

· Dans le site de SGO à SABODALA où un jeune ouvrier a perdu la vie

· Et en fin dans l’entreprise SOMETA à Sébikhotane ou un travailleur a perdu atrocement la vie.



Dans cet environnement d’insécurité, la situation des travailleurs et travailleuses dans les entreprises et industries dans notre pays reste plus que préoccupante.



Soucieux de la préservation de l’état de santé mentale, physique et psychique des travailleurs et travailleuses, la CNTS, interpelle les employeurs et les pouvoirs publics à une prise de conscience face à ces dérives inacceptables



Dénonce avec la plus grande vigueur ces graves manquements indignes du 21ème siècle.



Appelle les travailleurs et travailleuses à se mobiliser pour faire face aux employeurs qui refusent d’investir dans la prévention des risques professionnels et environnementaux et à la lutte contre le travail précaire, causes principales de ces nombreux dysfonctionnements du système homme/machine qu’est l’entreprise,



Exige la ratification de toutes les conventions pertinentes de l’OIT en sécurité et santé au travail, notamment :



· la Convention n°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981) et son Protocole de 2002 relatif aux mécanismes de déclaration des AT/MP et des statistiques nationales,

· la Convention n°161 sur les services de santé au travail (1985),

· la Convention n°187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (2006) et la Recommandation n°197 (2006) qui l’accompagne,

· la convention 176 (sur la sécurité et la santé dans les mines- 1995) :

· la convention 174 (sur la prévention des accidents industriels majeurs - 1993)



Par ailleurs, le code minier, même s’il existe dans notre pays, est loin d’être favorable aux travailleurs. Les entreprises du secteur ne recrutent plus et font appel à des prestataires dont les pratiques jurent d’avec toutes les dispositions réglementaires.



La CNTS dénonce avec énergie la complicité ou la passivité des autorités face à ces pratiques d’un autre âge et exige des autorités étatiques :



· L’application stricte des dispositions du décret n° 1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière de sécurité au travail.

· Le respect par les entreprises des dispositions du décret n°94-244 du 7 mars 1994 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail

· Une loi réglementant les agences et autres sociétés de placement notamment dans le secteur des mines.

· La définition et l’adoption d’une politique nationale de responsabilité sociétale des entreprises avec l’implication des syndicats et autres mouvements sociaux.

· La mise en place d’un mécanisme adapté permettant aux inspections du travail de mieux jouer leur rôle d’inspection et de contrôle dans le secteur des mines (moyens et protection nécessaire)

· La mise en place d’un mécanisme permettant l’évaluation d’impacts sociaux-environnementaux dans le secteur des mines.

· Evaluer périodiquement la mise en application et l’état d’avancement des engagements des états de l’Afrique de l’ouest par rapport à l’initiative de transparence des industries extractives (ITIE).



La CNTS s’incline pieusement devant la mémoire de nos camarades disparus, et renouvelle sa solidarité aux nombreux mutilés et handicapés.



Elle présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux collègues de travail des victimes.



La personne humaine est sacrée ; il ne doit plus être possible dans notre pays de permettre cette pire forme d’exploitation de nos ressources minérales et humaines sous prétexte d’une recherche de croissance ou de partenariat à « sens unique ».



Pour un travail dans la sécurité.

Pour un travail décent.

Pour un monde plus humain pour tous



LA CNTS



