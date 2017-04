Hamidou Kassé fracasse l’ancien président : « Me Wade est le chef d’un clan réactionnaire, revanchard, putchiste… »

Le ministre conseiller en communication de la présidence de la République a cogné fort sur le Pape du Sopi. El Hadji Hamidou Kassé s’est défoulé sur Me Wade en le traitant de tous les noms d’oiseaux.



Selon le philosophe l’ancien chef de l’Etat est le chef d’un clan. « Me Wade est le chef d’un clan réactionnaire, revanchard, putschiste, extrémiste et très violent qui a cherché à déstabiliser ce pays depuis 2012 et qu’il n’y est pas parvenu », fulmine Mr Kassé dans une interview accordée à nos confrères de l’As.



Poursuivant ses diatribes contre le père de KARIM Wade, l’ancien directeur général du quotidien national le Soleil a déversé sa bile sur le leader du Pds. « Abdoulaye Wade a fait de sorte que son parti vole en éclats. Il est facile d’être à Doha, à Versailles pour faire dans la l’agitation et l’intimidation en disant, par exemple, qu’il était capable de renverser le pouvoir de Macky Sall », tonne-t-il.



A en croire El Hamidou Kassé « Me Wade est un extrémiste qui, de toutes les façons sera, confrontés demain à la vérité des urnes », assène-t-il.