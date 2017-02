Hann Maristes: Plus d'une centaine d'ouvriers déguerpis

Plus d'une centaine d'ouvriers ont été "chassés" des Maristes ce jeudi matin. Ces derniers qui avaient leur ateliers et autres garages sous les fils de haute tension ont dû être déguerpis.



Selon la RFM, ce déguerpissement intervient dans le sens d'une mesure de sécurité prise pour empêcher une éventuelle catastrophe. Les déguerpis s'étaient installés sous des fils électriques à haute tension qui sont dans le secteur. L'opération a démarré ce matin sous haute surveillance policière.

