Hapsatou Sy éliminée de Danse avec les stars 8

Samedi 28 octobre, Hapsatou Sy a été éliminée de Danse avec les stars 8 (TF1), juste après son amoureux Vincent Cerutti. La prestation de la jeune maman sur une ambiance Bollywood, avec la troupe indienne Bharati et son partenaire Jordan Mouillerac, n'a visiblement pas séduit les téléspectateurs. Sur Instagram, la chroniqueuse de Thierry Ardisson dans Les Terriens du dimanche (C8) s'exprime.



La maman de la petite Abbie évoque alors "une parenthèse enchantée" dans sa vie, avant de remercier son danseur, "formidable pédagogue, coach et chorégraphe", qui lui a permis de "découvrir cette autre femme qu'[elle est] aujourd'hui". Et de poursuivre en remerciant l'équipe de TF1, et plus particulièrement ses proches.