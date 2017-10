Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Harcèlement sexuel: Des personnes à éviter dans le métier de journaliste Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 23:18 | | 0 commentaire(s)| Le délit de harcèlement sexuel fait rage ces derniers temps. Les journalistes sont en général les plus touchées. Dans un document privé, des journalistes américaines ont dressé une liste de noms à éviter dans le métier.

Une journaliste de Buzzfeed a révélé le jeudi 12 octobre dernier, une liste de noms. Il s’agit d’un document privé contenant le nom des personnes à éviter en tant que journaliste. « Les hommes foireux dans les médias », c’est le titre du document rédigé par des journalistes.

Près de 70 noms figurent dans ce document et son accompagnés d’un message d’avertissement. « Ce document est seulement un recueil d’accusations et de rumeurs de mauvaises conduites. Il faut le prendre avec des pincettes. Si vous voyez quelque chose sur un homme qui est votre ami, ne paniquez pas. Les hommes accusés de violence physique sexuelle par plusieurs femmes, sont signalés en rouge ».

Plusieurs fois, des agissements de ces personnes auraient été signalés. Ils vont du flirt au viol. C’est sous couvert d’anonymat que la journaliste, auteur de cette liste, interrogée par The New Yorker, a expliqué avoir créé la liste à la suite des révélations sur Harvey Weinstein, le producteur hollywoodien accusé de viol et agressions sexuelles.

Bien que Doree Shafrir de Buzzfeed dise avoir échappé à ces agissements dans sa carrière de journaliste, elle avoue tout de même, le problème que peut causer une telle liste. « Les choses se compliquent quand tous ces comportements sont réunis dans un document anonyme, avec des accusations non confirmées contre des hommes qui n’ont pas pu y répondre ».





