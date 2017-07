Harouna Dia au Sénégal pour le triomphe de Benno Bok Yakaar

Harouna Dia – Macky Sall

Retour en grâce de Harouna Dia. L’argentier de l’Apr de la période des vaches maigres, est de retour à Dakar après une absence de plusieurs mois. Un recul qui a suscité des commentaires dans les chaumières politiques où il se disait qu’entre Harouna Dia et Macky Sall, il suffisait d’une étincelle pour que ça s’embrase. Finalement, tout est bien qui finit bien.



Les deux « frères jumeaux » se sont retrouvés comme au bon vieux temps dans une ambiance cordiale. Les deux hommes ont échangé et levé les équivoques autour d’un déjeuner, dans leurs relations dont on dit qu’elles n’étaient plus au beau fixe.



« L’As» qui surveille de près cette affaire, a aperçu le prince du Bosseabe dans la Salle des Banquets auprès du gotha présidentiel aux côtés de Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh, El hadj Kassé, Seydou Guèye etc, lorsque le chef de l’Etat recevait le collectif des victimes de la Cité Tobago, hier.



D’après nos sources, la brouille a été levée et Harouna Dia revient en force dans la sphère présidentielle, pour appuyer son « frère» comme à l’accoutumée, à obtenir un majorité aux législatives.



Dire que la rumeur d’un divorce a été distillée et les adversaires de Macky Sall, sachant l’apport de Harouna Dia aux populations démunies du Fouta et du Sénégal des profondeurs, croisaient les doigts.



Le milliardaire sénégalais établi au Burkina, a également appuyé beaucoup de responsables politiques de l'APR dans les départements de Podor, Koungheul, Nioro, Mbour, Matam.



Harouna Dia n'a pas lésiné sur les moyens dans le département de Kanel dont la tête de liste se trouve être le maire de Orkadiéré. L'ami du Président Macky Sall a déployé des stratégies de conquête de la banlieue, en soutenant les responsables politiques jeunes et femmes.



Sa venue au Sénégal a fini de remobiliser les bases authentiques de l'APR dans les départements.