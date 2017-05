Harouna Dia séjourne au Sénégal pour aider son ami Macky Sall pour les investitures et doper les militants en vue des Législatives

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 14:33

Au moment où le parti présidentiel traverse des moments très difficiles avec notamment les attaques entre responsables survenues à la veille des investitures, Harouna Dia, homme de confiance de Macky Sall, est de retour au Sénégal. La raison de sa venue : aider son ami à résoudre l’équation des investitures mais aussi doper les militants en vue des Législatives.





Le milliardaire sénégalais établi au Burkina est dans nos murs. Harouna Dia, puisque c’est de lui qu’il s’agit est venu expressément prêter main forte à son ami et proche collaborateur, le président Macky Sall, pour une large victoire au soir des élections législatives du 30 juillet 2017.



D’ailleurs, depuis son arrivée à Dakar, Harouna Dia est filmé par nos radars en train de multiplier les audiences pour, dit-il, redonner espoir aux militants et responsables de l’Apr surtout dans un contexte où le landerneau politique sénégalais est fortement marqué par une floraison de coalitions notamment de l’opposition en vue des Législatives. A cela, il faut ajouter la dynamique unitaire adoptée par les leaders de l’opposition à travers la coalition Manko Taxawu Sénégal.



A cet effet, l’homme d’affaires demande à tous les Directeurs généraux, ministres et personnalités de la mouvance présidentielle de descendre sur le terrain, aller à la rencontre de la base, pour permettre au Président Macky Sall d’avoir les coudées franches et continuer de mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence.



