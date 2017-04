Harry Styles, Justin Bieber, Selena Gomez... Les stars racontent leur premier baiser AWKWARD !

. Car oui, ce n'est pas si facile que ça d'assurer un show pendant de longues heures.



Mais qu'on se le dise, il n'y a pas qu'en pleine représentation devant des millions de fans que les célébrités peuvent se montrer maladroites. En amour aussi !

Qui n'a jamais vécu un moment de solitude lors de son premier baiser ? Quand vous ne savez absolument pas quoi faire et que vous commencez à paniquer #AWKWARD

.



Mais si votre première expérience est parfois ratée, ça peut aussi être tout le contraire et devenir un instant magique digne des plus beaux films d'amour. Et comme à la rédac' de fan2.fr, on adore ce genre d'anecdotes, on vous dévoile celles des stars sans plus attendre ! Mais si vous êtes plutôt concentrés sur les cours et que vous avez besoin d'un peu de motivation,

JUSTIN BIEBER

Justin Bieber raconte son premier baiser.

Interrogé par Nickelodeon à ce sujet, Justin Bieber s'est livré sur son premier baiser : "Je pense que j'avais 11 ou 12 ans. On n'était pas encore en couple mais on sortait beaucoup ensemble. On était sur une colline à côté de mon école et il faisait nuit. Je n'avais jamais embrassé une fille avant mais je me suis lancé. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais." Anwww, vous avez dit sweet ?



KENDALL JENNER

Kendall Jenner raconte son premier baiser.

Pour Kendall Jenner, tout s'est très bien déroulé. La It Girl a expliqué sur son application qu'elle avait fait un Action ou Vérité pour pouvoir embrasser Chad Wilcox, son crush quand elle était plus jeune. Mais comme elle ne voulait pas que ça se fasse devant ses amies présentes chez elle, le mannequin qui était en CM2 à l'époque, a préféré aller se cacher dans sa salle de bain. Et c'est dans la baignoire qu'ils se sont enfin échangés leur bisou. Cute !



ZAYN

Zayn raconte son premier baiser.

Pour Zayn, ça a été un peu plus laborieux. "Le mien, c'était quand j'avais 13 ans. J'étais très petit et elle était très grande. Du coup, j'ai dû mettre une brique contre un mur pour pouvoir atteindre son visage" a-t-il révélé à Seventeen. Une anecdote aussi hilarante que mignonne !



DAKOTA FANNING

Dakota Fanning raconte son premier baiser.

Interviewée par W Magazine, Dakota Fanning a révélé que son premier baiser était pour le film Sweet Home Alabama : "J'avais 7 ans et il en avait 10. C'était très stressant. Entre chaque prise, on s'embrassait et ensuite, je me tournais pour essuyer ma bouche." Mais ce n'est pas tout ! L'actrice a également raconté que sa VRAIE première expérience était à ses 14 ans juste devant chez elle. Un adorable moment dont elle garde un joli souvenir.



ED SHEERAN

Ed Sheeran raconte son premier baiser.

Pour Ed Sheeran, ce n'était pas le top du top. "Mon premier baiser avec la langue ? C'était vraiment gênant et mouillé" a-t-il raconté au magazine ANDPOP. Oui oui, ça arrive ;)



KYLIE JENNER

Kylie Jenner raconte l'histoire de son premier baiser.

Kylie Jenner elle, n'a jamais oublié son premier baiser. C'était en CM1 avec le beau Matthew McGraw juste devant la maison de son amie Zoe. Seul problème ? Quand la It Girl a rappelé le jeune homme pour lui en parler quelques années plus tard, il ne s'en souvenait pas du tout. Un petit moment de solitude qu'elle a partagé sur son site web.



RIHANNA

Rihanna raconte son premier baiser.

Du côté de Rihanna, ça a été carrément éprouvant. "Mon premier baiser était au lycée et c'était la pire chose au monde. Il a limite enfoncé sa langue dans ma bouche. Ça m'a traumatisé. Je n'avais plus envie d'embrasser pendant longtemps" a-t-elle confié dans les pages de Rolling Stone. Maladroit et très awkward donc.



NICK JONAS & MILEY CYRUS

Nick Jonas raconte son premier baiser avec Miley Cyrus.

On le sait, Nick Jonas a eu une première girlfriend ultra famous. D'ailleurs, il n'a pas hésité à raconter au micro de la BBC Radio 1 comment s'était déroulé leur premier baiser : "La première personne que j'ai embrassée c'était Miley Cyrus. C'était devant une pizzeria à Hollywood, très romantique. Je venais d'en manger une avec des oignons. Je suis persuadé que mon haleine était terrible et assez forte." On se demande si la chanteuse s'en souvient encore !



GIGI HADID

Gigi Hadid raconte son premier baiser.

Quant à Gigi Hadid, c'était tout aussi gênant... "Mon premier bisou, ça s'est passé chez un ami. On était en train de regarder un film d'horreur et j'étais avec le garçon que j'aimais. J'avais 14 ou 15 ans et on portait tous les deux des appareils dentaires. On s'est embrassés mais c'était horrible et embarrassant. Vous savez, il y avait juste beaucoup de métal. J'étais contente d'attendre un peu avant de recommencer" a-t-elle avoué à W Magazine. On ne peut que comprendre !



HARRY STYLES

Harry Styles raconte son premier baiser.

Croyez le ou non mais l'histoire du premier baiser d'Harry Styles ressemble beaucoup à celle de Zayn. Eh oui, alors qu'il donnait une interview à Twist Magazine, l'acteur de Dunkirk a confié : "J'avais environ 9 ou 10 ans. Ce n'était qu'un smack mais elle était ultra grande et moi, plutôt petit. J'ai dû monter sur une brique pour l'embrasser. Mais c'est très drôle maintenant que j'y repense." Oui, on confirme !



SELENA GOMEZ

Selena Gomez raconte son premier baiser.

Vous vous en rappelez peut-être mais le premier baiser de Selena Gomez était avec Dylan Sprouse ! Oui, vous ne rêvez pas. C'était quand la chanteuse a fait une apparition dans La Vie de Palace de Zack et Cody. "J'ai fermé mes yeux un peu trop tôt et j'ai manqué une partie de ses lèvres. En gros, ça a été le bisou le plus gênant de la terre entière. Mais j'avais 12 ans donc ce n'était pas grave, c'était bien" a-t-elle raconté à Pop TAYLOR SWIFT

Taylor Swift raconte son premier baiser.

Enfin, c'est pour Tiger Beat que Taylor Swift est revenue sur son premier baiser. La chanteuse a alors raconté : "J'avais 15 ans. J'étais l'une des dernières de mes amies à embrasser un garçon. Je suis sortie avec lui pendant un an. C'était pas mauvais, je pense que c'était mignon."