Harry et William parlent de Lady Diana, ensemble, pour la 1ère fois depuis sa disparition

LADY DIANA - La famille royale est particulièrement pudique au sujet de ses sentiments et les deux princes, William et Harry ne font pas exception à la règle. Près de 20 ans après le décès de leur mère, la princesse Diana, les deux frères n'ont jamais abordé la vie de leur mère, ensemble, en public. Il était temps de rompre ce silence dans le cadre d'un documentaire prévu pour les vingt ans de sa disparition, le 31 août prochain.



Harry et William, rendent hommage avec émotion à la mère aimante et à la femme d'exception qu'elle était dans le documentaire "Diana, notre mère: sa vie et son héritage", réalisé pour la chaîne ITV, au Royaume-Uni. Une bande-annonce est sortie à cette occasion montrant les deux princes feuilletant des albums photo et parlant avec tendresse de leur maman.



"C'est la première fois que nous parlons d'elle en tant que mère, explique Harry. C'était la plus espiègle des mamans". William, qui s'était déjà confié seul sur le sujet, raconte comment Lady Di appréciait sortir de sa "vie royale" à Kensington Palace. "Elle était très informelle et appréciait rire et s'amuser", raconte-t-il, "mais elle a compris qu'il y avait une vie en dehors des murs du palais".



"Elle était notre mère. Elle est toujours notre mère. Et bien sûr, en tant que fils, je dis cela: 'elle était la meilleure maman du monde'. Elle nous a enveloppés de son amour, c'est certain", explique le cadet, le prince Harry.