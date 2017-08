Hausse annoncée du prix de la farine: Le Directeur du Commerce Intérieur dément

Le Directeur du Commerce Intérieur, Ousmane Mbaye affirme que la guerre du regroupement des boulangers n’a pas lieu d’être puisqu’il n’y a jamais eu de hausse de prix. «Le prix de la farine a été homologué à 18 000 F cfa depuis Mai 2013, et avant, elle était vendue à 20 000 F Cfa et bien avant à 21 000 F Cfa », signale M. Mbaye.



Cependant, il affirme qu’il y avait une guerre des prix qui avait amené le prix jusqu’en deçà de 15 000 F Cfa, et que cela ne reflétait pas une logique économique, sinon le gouvernement n’aurait pas laissé la farine se vendre à 13 000 ou 14 000 francs. Selon lui, même si le prix est à 17 200 aujourd’hui, il reste néanmoins sous le seuil du prix fixé de commun accord entre les différents acteurs.



Il annonce par la suite la tenue des Assises nationales sur le secteur de la boulangerie en Septembre, pour remédier à ces difficultés, qui ne tiennent qu’à l’organisation et à la distribution.