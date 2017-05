Hausse de 0, 2% de l’indice national des prix à la consommation

L’Indice national des prix à la consommation (INPC) du mois d’avril 2017 a enregistré une hausse de 0,2% comparé à celui du mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), a appris l'Aps.



L’agence attribue essentiellement cette augmentation à la hausse des prix des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (+0,4%), des "boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants" (+0,2%), des services de "transports" (+0,2%) et des "biens et services divers" (+0,2%).



"En variation annuelle, précise-t-elle, les prix à la consommation ont progressé de 2,7%".