Hausse du chômage: De 13 % au dernier trimestre de 2016, le taux est passé à 22% au premier trimestre de 2017

Le chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus, est évalué à 22,7% au premier trimestre 2017, selon un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Ce taux comparé au dernier trimestre à l’année 2016, a connu une très nette hausse. En effet, au quatrième trimestre de l’année 2016, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus, est évalué à à 16,6%. Au troisième trimestre de cette même année, il était à 13%.



Selon le rapport consulté par Leral.net, ce taux de chômage 2017, est plus accentué en milieu rural où 27,7% de la population active sont au chômage contre 18,5% en zone urbaine. Selon le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (32,9%) que les hommes (13,2%). De plus, d’après l’Ansd, en 2017, durant le premier trimestre, le chômage a plus affecté les populations jeunes : près de 6 chômeurs sur 10 (60,6%) sont de la tranche d’âge de 15 à 34 ans.



Les taux les plus élevés sont observés chez les jeunes des tranches d’âge 20-24 ans et 25-29 ans, soit respectivement 31,5% et 29,2%. Le phénomène touche moins le groupe d’âge 35-64 ans avec un taux de chômage estimé à 18,4%.



A en croire, le rapport de l’Ansd, au premier trimestre 2017, 42,6 % de la population en emploi au Sénégal, exerçaient un emploi salarié.



Le salaire moyen mensuel d’un employé est estimé à 125 437 FCFA. Il est de 137 225 FCFA pour les hommes contre 88 959 FCFA pour les femmes salariées. En effet, un salarié en milieu urbain gagne en moyenne 142 806 FCFA contre 85 144 FCFA en milieu rural.