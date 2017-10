Hausse du prix de la farine: les boulangers annoncent une grève de 48 heures

Le Rassemblement des boulangers du Sénégal demande une baisse du prix de la farine ainsi qu’une règlementation sur les modalités de distribution du pain. En cas d’absence de solution favorable, ces membres envisagent d’arrêter la production du pain sur toute l’étendue du territoire national.



«Nous irons en grève le 1et le 2 novembre prochain si les autorités ne revoient pas à la baisse le prix du sac du prix de 50 kilogrammes qui coûte 17 mille 200 francs. C’est trop cher et ça nous porte préjudice », menace Baba Gassama, trésorier du Rbs. Et Cheikh Modou Guèye, président de la structure de renchérir : «On ne travaille plus correctement. On ne s’en sort pas à cause du prix excessif de la farine qui a conduit à la fermeture de 27 boulangeries sans compter les mises en demeure et sommations. Sincèrement, on n’en peut plus ».



Ils s’exprimaient hier, en compagnie de plusieurs de leurs camarades, lors d’un point de presse tenu au quartier Nietty Mbar (Thiaroye). Dans tous leurs états, indique Walfadjiri, ces boulangers comptent, sillonner toute l’étendue du territoire national, pour sensibiliser leurs camarades des autres syndicats sur les motifs de leur rogne et les mobiliser pour la réussite de cette grève.