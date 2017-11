Hausse du prix du baril : ça craint pour les ménages sénégalais

La politique sociale de l ‘Etat du Sénégal risque de recevoir un énorme coup avec cette hausse du baril de pétrole. Dans sa parution du jour, le journal l’As informe que le gouvernement du Sénégal qui déboursait 75 milliards pour maintenir l’équilibre ne pourra plus supporter le différentiel si cette hausse continue.



Le canard rappelle qu’en 2017, le gouvernement du Sénégal avait injecté cette somme pour pouvoir baisser le prix du gasoil et du super. Et de poursuivre que l’Etat sera obligé de lâcher ses brides. Une situation qui pourrait faire flamber le prix du carburant et affecter les ménages.



La rédaction de leral.net