Hausse du service de la dette : le FMI pointe du doigt, l’axe du mal Au terme d’une mission entamée depuis le 7 septembre dernier et qui s’est terminée hier, le Fonds monétaire international (FMI) a eu des entretiens avec diverses entités dans le cadre de la 5e Revue de l’Instrument de soutien à la politique économique (ISPE).

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Mais, si la croissance économique « devrait rester solide, au-dessus des 6¨% et l’inflation à 2% en 2017 », le niveau de la dette publique inquiète cette institution de Brettons Woods.



« La dette publique a continué d’augmenter et le service de la dette qui était de 24% des recettes en 2014, pourrait atteindre les 30% en 2017 », s’inquiète Ali Mansoor, chef de la Mission du FMI au Sénégal.



Selon lui, « les investissements dans le capital humain, l’amélioration du service public dans l’infrastructure publique sont menacés si tout l’argent est bouffé par le service de la dette ». M. Mansoor souligne que le Sénégal devrait connaitre « un léger ralentissement » en 2018…



Dans la même logique, il informe que l’assainissement budgétaire « nécessitera la mobilisation des recettes intérieures, en particulier la suppression progressive des exonérations à faible incidence socioéconomique, la réduction des projets d’investissement financés sur ressources propres, qui n’ont pas été évaluées par la banque intégrée de projets et une stricte limitation des financements nets du Trésor des opérations budgétaires de l’année en cours…».



Sur un autre plan, il affirme que pour réaliser le Plan Sénégal émergent, il « faut 6% de croissance sur 30 ans ».







La rédaction de Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook