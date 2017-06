Hawaou Françoise Diallo, le coup de coeur des investitures BBY

Elle pourrait devenir l’une des plus jeunes députées de la prochaine Législature. En effet, Awa Françoise Diallo, responsable d’un Mouvement de soutien au Président Macky Sall, très active à Kédougou, est investie à la 38ème place sur la liste nationale, a appris Actusen.com.

Patronne de la Convergence des jeunes Mackystes (Cojem), la jeune femme est très dynamique sur le terrain politique de Kédougou. Où elle traîne une farouche réputation de battante et de défenseure de Macky Sall.

Et ce n’est pas pour rien, si, en dépit des difficultés auxquelles il a été confronté, le chef de file de “Benno Bokk Yakaar” ait tout mis en oeuvre, pour la mettre sur la liste nationale. Awa Françoise Diallo formera, ainsi, en compagnie du responsable des Jeunesses socialistes, Bounama Sall, les parlementaires les plus jeunes de la prochaine Législature. Si, évidemment, ils étaient élus.



Avec Actusen.com



