Hcct : Le mandat de Tanor Dieng a pris fin depuis 3 jours

C’est le 20 octobre 2016 que Ousmane Tanor Dieng avait été nommé par décret présidentiel à la tête du Haut conseil des collectivités territoriales, pour un mandat d’un an. Un mandat qui a donc pris fin depuis 3 jours, renseigne le journal Les Echos.



Depuis lors, on n’a pas eu écho de la prise d’un nouveau décret attribuant à M.Tanor Dieng un nouveau mandat. À moins que cela ne se soit fait dans la discrétion. Ce qui serait fort étonnant. Et si ce n’est pas le cas, le patron du Hcct, dont la gestion a été fustigée par certains Hauts conseillers, il y a quelques jours, serait dans l’illégalité en ce moment.