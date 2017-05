Hélène Tine : Le vote du Code de la presse est "une question de souveraineté nationale"

Le député Hélène Tine qui a pris part la marche de la presse de ce mercredi 03 mai, a souligné que le vote du Code de la presse est "une question de souveraineté nationale".



Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l’Assemblée générale des Nations-Unies en 1993. A cette occasion, des dizaines d’événements sont organisés à travers le monde pour célébrer cette journée dont le thème de cette année est : “Des esprits critiques pour des temps critiques : le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives”. Au Sénégal, les professionnels des médias sont dans les rues pour réclamer des meilleures conditions de travail et l’adoption d’un nouveau Code de travail.



A ce titre, l’honorable député Hélène Tine est d’avis que "le vote du code de la presse est légitime, c’est une question de souveraineté pour une parfaite organisation du secteur des médias ». Mieux, elle estime que "le Sénégal doit, à l’image des pays démocratiques, disposer d’un cadre juridique pour la presse afin que les journalistes soient mis dans un environnement acceptable pour un exercice correct de leur mission d’information".



Ainsi, elle a assuré les confrères de son soutien et de sa décision de voter le Code de la presse qui va être déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale.



Landing DIEDHIOU, Leral.net