Henri Camara analyse Sénégal-Tunisie : « Je préfère l’efficacité. C’est-à-dire marquer plus de buts que l’adversaire »

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 19:37



Ancien joueur de la sélection sénégalaise, Henri Camara suit de près la CAN 2017 et les Lions de la Téranga. Dans un entretien avec Galsenfoot, le joueur aux 98 sélections a analysé la rencontre Sénégal-Tunisie de la première journée des poules. Et pour lui, la victoire obtenue est la plus importante.



«Je vais d’abord féliciter Aliou Cissé et les joueurs pour leur brillante victoire face à la Tunisie. Ils ont réussi un match héroïque qui n’était pas du tout facile. Mais, Dieu merci, le Sénégal a fait la différence en première période en marquant deux buts », a-t-il d’abord lâché avant de revenir sur la deuxième mi-temps du match Sénégal-Tunisie.



« En seconde période, la Tunisie a pris le match à son compte. Elle voulait coûte que coûte marquer au moins un but pour semer le doute chez nos joueurs et en profiter pour faire la différence. Même si l’équipe du Sénégal n’a pas encore atteint son rythme de croisière, elle est restée solide jusqu’au bout. C’est le propre de la compétition. Il y a des équipes dans lesquelles la mayonnaise va prendre vite comme il y aura d’autres qui auront des difficultés en cours de route. Moi, je me dis que peut être qu’il y a une grande pression chez nos joueurs. Ils ont tellement envie de faire la différence qu’ils ont été tétanisés par I’enjeu. Mais, dans des situations comme ça, seule la victoire qui compte parce qu’elle reste belle. Il ne faut surtout pas s’attendre à voir le beau football de l’équipe du Sénégal dans cette compétition. Elle peut, par moment nous gratifier de belles séquences techniques, mais moi je préfère l’efficacité. C’est-à-dire marquer plus de buts que l’adversaire ».



africatopsports.com

