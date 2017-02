Henri Saivet en confiance: "La CAN m'a fait du bien" Henri Saivet est crédité d'une performance remarquable lors du derby l'ASSE et l'OL, dimanche (2-0). Le milieu de terrain a retrouvé la confiance depuis qu'il est revenu de la CAN 2017.

Henri Saivet confirme bien sa participation à la CAN au Gabon avec la sélection du Sénégal l'a remis en confiance. "La CAN m'a fait du bien sur un plan physique et mental. J'ai engrangé de la confiance", a déclaré l'international sénégalais en conférence de presse, avant le déplacement des Verts à Nice, ce mercredi (18h00).



Saivet était présent dans les duels et a produit un gros volume de jeu, dimanche, lors du derby remporté contre l'Olympique Lyonnais, à Geoffroy-Guichard. "La victoire dans le derby donne plus de certitudes et de confiance au groupe. Il faut continuer", a lâché le joueur prêté par Newcastle United aux Stéphanois.



Passé l'euphorie du derby, les Verts ont rendez-vous avec le 3ème de Ligue 1, l'OGC Nice. Et Henri Saivet a déjà fait le vide dans sa tête pour affronter l'un "des favoris du championnat". "Nous ne pensons pas à Manchester United (en Ligue Europa, le 15 février, ndlr) ni même au match de dimanche (contre le FC Lorient). Nous sommes concentrés à 100% sur Nice", a fait savoir le joueur formé chez les Girondins de Bordeaux.



