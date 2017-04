Hervé Renard, une des attractions du marathon de Dakar

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Maroc, Hervé Renard a été dimanche l’une des attractions du Marathon de Dakar, a constaté l’APS.



Avec plusieurs dizaines de coureurs engagés dans le semi-marathon (21km) remporté par le Cap-verdien Addison Fortes Spencer, se trouve le technicien français.



"C’est toujours un plaisir de prendre part à ce genre d’événement. L’essentiel c’est de participer. Alors, quand on a donné le départ à 8h30, nous avons tous couru, et enfin, un seul a remporté le circuit, je le félicite", a dit le sélectionneur des "Lions de l’Atlas".



Après avoir quitté le plateau de la RTS où il était invité à livrer ses impressions, le double champion d’Afrique de la CAN (2012 et 2015) avec, respectivement la Zambie et la Côte d’ivoire, ne s’est pas privé de se prononcer aussi sur la labellisation du Marathon de Dakar.



"Ce n’est pas notre domaine. Mais je pense que ce sera sympa de labelliser ce Marathon de Dakar. Sur ce, je félicite tous ceux qui ont fait des performances aujourd’hui", a commenté Hervé Renard.



L’athlète Ethiopien Kassaw Belay a remporté dimanche, le premier Marathon de Dakar chez les hommes en 2h18mn22s, devant un Kenyan, Julius Kiplimo Maisei et son compatriote, Teshome Guirma.



Chez les dames, la Kenyane Zeddy Limo s’est imposée devant ses compatriotes et occupent les trois places du podium.



La 1ère édition du Marathon de Dakar qui a démarré samedi, est organisée par Zénith Sports, une agence de marketing sportif, créatrice et organisatrice d’évènements sportifs internationaux.



Dimanche, quelque 6000 personnes ont pris part aux trois courses du jour : le 10km, le semi-marathon 21,095km) et le marathon (42,195 km), ont informé les organisateurs de cette compétition.



Les coureurs ont tous pris départ à 8h30mn en présence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Aps