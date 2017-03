Heurts près d'un lycée à Saint-Denis, 55 jeunes placés en garde à vue

Le lycée Suger, situé dans le quartier réputé difficile du Franc Moisin, à Saint-Denis, a été mardi le théâtre de nouveaux affrontements entre jeunes et policiers. «Vers 11 h 00, des fumigènes ont été lancés dans l’enceinte de l’établissement. L’air est devenu irrespirable et le proviseur a décidé d’évacuer et de fermer l’établissement, qui avait déjà été perturbé la veille par des incidents», a relaté l’une de ces sources.



Après l’évacuation du lycée, «80 à 100 jeunes» ont pris la direction du centre-ville. Sur leur chemin, «ils ont caillassé des policiers, incendié des poubelles et détruit du mobilier urbain», a indiqué une troisième source policière. Les policiers ont notamment été visés par des «jets de pierre et de barres de fer», mais aucun n’a été blessé, a précisé la source proche de l’enquête.



44 mineurs interpellés parmi les casseurs



En tout, 55 jeunes ont été interpellés et placés en garde à vue, a précisé la préfecture de police de Paris, pour des faits de «violences volontaires», «attroupement armé» et «incendie volontaire». Parmi ces jeunes, 44 sont mineurs, a précisé dans la soirée le parquet de Bobigny, ajoutant que leur garde à vue serait prolongée mercredi matin, le temps de déterminer les responsabilités de chacun.