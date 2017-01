Hillary Clinton sera présente mais Bush absent à l’investiture de Donald Trump

Des proches du couple Clinton ont confirmé que l’ancienne rivale démocrate de Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre ainsi que son mari Bill, président démocrate de 1993 à 2001, assisteraient à la cérémonie d’investiture de Donald Trump le 20 janvier à Washington.



En tout, trois des quatre anciens présidents encore en vie seront au Capitole pour voir Donald Trump prêter serment : Jimmy Carter, Bill Clinton et George W. Bush et son épouse Laura.



George H. W. Bush absent



« Ils sont heureux de pouvoir être les témoins de la passation de pouvoir pacifique – une marque de fabrique de la démocratie américaine – et de l’investiture du président Trump et du vice-président [Mike] Pence », a déclaré dans un communiqué un porte-parole de George W. Bush, qui présida les Etats-Unis de 2001 à 2009.



En décembre, l’ancien président démocrate Jimmy Carter, âgé de 92 ans, avait confirmé sa participation à la cérémonie. Seul le président George H. W. Bush, du même âge et à la santé fragile, devrait être absent parmi les anciens présidents.



