Histoire du 8 mars:Comment le 8 mars est devenu la Journée Internationale des Femmes…

Mercredi 8 Mars 2017

L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe et le monde occidental, au début du XXe siècle.