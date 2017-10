Hivernage 2017 : La situation pluviométrique excédentaire au Sénégal

Naturellement, c’est Ziguinchor qui a enregistré le plus de pluies à la date du 25 septembre, avec un cumul pluviométrique de 1496,5 mm contre 137,8 mm à Podor qui reste la plus faible.



Selon le journal « L’As » qui rapporte cette information, l’analyse de cette situation pluviométrique fait ressortir, selon les services « Météo », « une situation normale à excédentaire par rapport à la moyenne de la pluviométrie entre 1981 et 2010, sur une bonne partie du pays, excepté les localités situées dans le département de Podor ».







La rédaction de leral.net