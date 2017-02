Hoggy: Réception de 2 ascenseurs à 92 millions

L’Hôpital général de Grand Yoff vient de mettre en service deux ascenseurs d'une valeur de 92 millions Fcfa. La cérémonie de réception a eu lieu hier en présence des cadres et employés de l'établissement.



Selon la direction, l'acquisition de ces deux ascenseurs va faciliter l'acheminement des patients programmés au bloc opératoire, situé au 3e étage. Mieux, cela va aussi sécuriser les mouvements des malades qui, très souvent, étaient acheminés par des brancardiers qui escaladaient les escaliers de l’hôpital. Ce qui était très risqué compte tenu des cas d'accidents qui pouvaient intervenir durant le transport.



L'acquisition de ces infrastructures de dernière génération simplifie également le déplacement des personnes à mobilité réduite et des services d'hospitalisation situés aussi à l'étage.



Il faut rappeler que les ascenseurs qui existaient dans cet hôpital y ont été installés depuis 1984. Un véritable ouf de soulagement pour les usagers qui voient la mobilité au sein de l'hôpital être ainsi améliorée.



Pour la directrice de l’hôpital, Khadidiatou Sarr Kébé, au-delà du renforcement des équipements dans les salles et bloc opératoires, il faut aussi penser au confort et au bien-être des patients et usagers de l’hôpital.



La Tribune