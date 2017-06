Homélie de Popenguine 2017: L’évêque de Kolda appelle les électeurs à aller voter aux Législatives

iGFM – (Popenguine) La grande messe de la 129e édition du pèlerinage Marial de Popenguine est devenue une occasion pour les chefs religieux, de lancer des messages forts à l’endroit des populations.

C’est ce qu’a compris l’évêque de Kolda, Jean Pierre Bassène, au moment de diriger, ce lundi, la cérémonie de prières.

Dans son homélie, au sanctuaire marial, ce lundi, il a appelé les électeurs musulmans et catholiques à aller accomplir leur devoir citoyen le 30 juillet prochain, jour des élections législatives au Sénégal.

Selon lui, «ceci est un devoir pour chacun», non sans appeler les électeurs à aller voter dans la paix.

Sekou Dianko DIATTA, Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Popenguine)



