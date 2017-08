Hommage à Cheikh Seydi Aboubeker Mbengue : Mon DG, ami, frère et condisciple talibé Cheikh (Par Ibrahima Touré)

Le samedi 15 juillet 2017 A 16H53, la mauvaise nouvelle m’a été annoncée. Ah oui, le bon Dieu a décidé de t’arracher à notre affection et de t’amener près de Lui et de Son Prophète Mouhamed Aleyhi Salam ,alors que personne ne s’y attendait ni ne l’imaginait. INA LILLAHI WA INA ILEYHI RAAJIOUNE.



Cheikh, tu es parti en laissant orphelins, les daaras, les personnes nécessiteuses, les familles démunies que tu aidais dans la plus grande discrétion. Tout comme, tu laisses orphelin, le personnel de l’Agence de la CMU qui constituait une équipe compétente et soudée, tournée vers l’essentiel comme tu aimais souvent le dire.



L’Afrique et le Monde entier ne cesseront jamais de te pleurer, car tu détenais pour eux, une expertise avérée et tu constituais un bel exemple pour cette jeunesse désemparée et presque perdue.



DG, nous pleurons toujours. Je pleure toujours ! D’ailleurs, notre rendez-vous sera pour quand finalement ? Tu me le rappelais souvent à travers les couloirs de l’Agence ou par téléphone, mais hélas tu es parti sans qu’on ait eu le temps de discuter. Tu nous as sevrés brusquement, pour aller rejoindre ton homonyme et grand Maitre Cheikh Seydi Aboubacar SY.



J’aime à le rappeler, ce grand homme de Dieu a fortement renforcé notre amitié. On se regardait souvent avec admiration, ce qui témoigne d’une franche estime et d’une considération réciproque. On ne se quittait jamais sans prier chacun pour l’autre et souvent tu me demandais de diriger la prière de crépuscule ou des autres heures de la journée, tout en sachant que je n’avais pas l’étoffe. Tu faisais preuve d’une humilité sans commune mesure et ça, les gens l’aimaient en toi. Cette voix sublime qui m’appelait affectueusement «Khalil» ou «Imam» me manquera pour toujours.



Al khalifa, tout le monde est d’accord sur ces valeurs que tu incarnais et que tu avais héritées de ton illustre père et de ton illustre homonyme. Al khalifa, tu étais digne, généreux, véridique, droit, incorruptible, souple, rigoureux, humble et pieux. Tout le monde apprenait de toi, ces valeurs sûres que tu maniais avec intelligence, dans ton style unique de manager-leader et tu as responsabilisé tout le personnel et objectivement en fonction des aptitudes et des compétences de chacun.



Tu as façonné tous tes amis, proches et collègues à ton image et à ta façon de faire et tu nous as amenés à croire plus que tout, à l’atteinte des objectifs assignés à l’Agence de la CMU.



Cheikh, tu comptais beaucoup pour nous. Aujourd’hui, nous sommes inconsolables et personne ne pourra essuyer nos larmes. Ta présence à nos côtés a toujours suffi, pour évacuer nos rancœur. Tu as été d’un grand soutien moral pour tes collègues, ce qui sous-tend notre grand respect à ton endroit. Le crédit et la grande considération des autorités et des partenaires à l’Agence te reviennent au regard de ton style de management.



Cheikh, tu n’es plus là, mais que faire devant cette volonté irréfragable du Tout Puissant ? Ta face sublime et rayonnante nous manquera éternellement, car tu mettais tout le monde à l’aise avec ton sourire légendaire. Tu étais un homme de mission et souvent les hommes de mission ne restent pas très longtemps sur terre. Tu es un homme de valeurs et souvent les hommes de valeurs ne restent que le temps de les inculquer aux autres.



Allah est le Seul à savoir pourquoi, Il t’a rappelé vers Lui et Il ne rend compte à personne. Mais, nous Lui demandons inlassablement d’être Ton sauveur. Ton passage sur terre est merveilleux comme en témoignent les Sénégalais.



Reçois toutes nos prières que nous formulons et que nous ne cesserons de formuler pour que ta demeure soit spacieuse et que ton repos soit placide et éternel.



Tu as rejoint sous terre, le Prophète Mouhamed (Psl), Cheikh Ahmet Chérif, ton homonyme, Mame khalifa, Mame Abdoul Aziz Dabakh, ton oncle Serigne Mansour SY et Mame Cheikh Ahmet Tidiane SY Al Maktoum. On t’y rejoindra un jour Inchallah et ce jour-là, nous espérons revoir ton sourire légendaire, parce que tellement tu seras fier de l’équipe que tu as laissée derrière toi à l’Agence de la CMU.



Nos prières t’accompagneront pour toujours, mais je reste convaincu que tes prières là où tu es, nous guideront à atteindre l’objectif de 75% de taux de couverture au niveau national. Au soir du dimanche 31 décembre 2017, comme tu aimais le dire, on va donner au Président de la République, le résultat escompté, qui peut même dépasser la barre des 83% Inchalla.



Tu as laissé derrière une équipe technique décidée, déterminée, engagée et compétente et qui a un seul objectif : accomplir la mission comme tu le souhaitais.



ADIEU CHEIKH !! ADIEU KHALIFA !! ADIEU TALIBE CHEIKH !!



TON FRERE ET AMI KHALIL/IMAM/

IBRAHIMA TOURE

