Hommage à notre frère Jules AC (par le Cabinet du Ministre des Sports Matar BA)

L’écriture devient un fardeau lorsque le destin nous impose de le faire. Tant il est vrai que nous aurions toujours aimé écrire pour rendre hommage à un ami, un frère, dans bien des événements heureux. Mais lorsqu’il s’agit d’écrire pour parler d’un être cher disparu, il est souvent très difficile de prendre la plume.



En réalité pendant longtemps, nous membres du Cabinet du Ministre des Sports Matar BA, nous remémorons les moments vécus avec Souleye Ndiaye FAYE, attaché de Cabinet, mais nous avions toujours de la peine pour le relater. Mais il fallait faire quelque chose pour nous libérer de cette ténacité d’un devoir à accomplir, d’une dette à honorer puisqu’il a été le collègue, le frère, l’ami. La dette devenait encore plus lourde à porter du fait que nous ne le reverrons plus.



Les moments vécus ensemble, les missions effectués, les discussions, les blagues avec l’autorité se retrouvent subitement comme des héritages à ranger dans nos tréfonds puisqu’il n’y aura plus d’autres avec Souleye Ndiaye FAYE. Nous avions la même passion du sport mais aussi de servir le Ministre Matar BA.



Nous demeurons convaincu qu’il a vécu en paix en respectant son prochain, il vivra en paix aux côtés du Tout-Puissant parce qu’en définitive, il a vécu en homme bien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour Souleye Ndiaye FAYE. Je le sens dans un coin paisible récupérant tous les sacrifices d’une vie sur terre consacrée à Dieu, à son Prophète Mohamed (Psl), à sa famille, à ses amis et à son travail.



Homme de foi et de cœur, « Jules » ou « AC » comme on l’appelait intimement, avait choisi par devoir et par conviction de s’impliquer dans la gestion de la ville de Mame Mindiss aux côtés de celui qui a été son mentor, le Ministre et Maire de Fatick, Matar BA. Discrétion, efficacité et générosité fondaient le triptyque de la base de son action. Si ses proches en étaient les grands bénéficiaires, les autres n’étaient guère oubliés. Il a apporté partout la tendresse pour charrier beaucoup de chaleur humaine. Nos propos ne sont pas de chanter des louanges mais d’exalter les vertus sublimes de la personne. Ses hautes qualités faisaient la fierté de tous les fatickois.



Avec sa bonté son sourire jovial, Jules ne laissait place à aucun ressentiment. Quelles que soient les offenses qu’il pouvait subir, il n’a jamais porté rancune à personne. Nous savons tous que le chemin n'a pas toujours été facile et qu'en le parcourant, Jules avait probablement fait face à de nombreux obstacles. Mais ses parents, ses amis et ses proches savaient qu’il était investi d’une noble mission.



Souleye Ndiaye FAYE avait toujours forcé le respect et incarné des vertus qu’il fallait d’abord observer avec attention, pour mieux pouvoir ensuite les décrire. Ne pas le dire, ou prétendre le contraire, serait un réel contresens sur ses actions qui prenaient leur source au sein de sa famille À l’évidence, son image sociale se confondait avec celle de sa maman dont il adorait.



Nous sommes tous rassurés car son œuvre témoigne toujours pour lui. Les nombreuses actions menées constituent un réconfort moral que chacun devrait apprécier à sa juste valeur. Aujourd’hui toute la ville de Fatick, le personnel de la commune de Fatick et celui du ministère des Sports perçoivent ses actions claires comme la lumière qui est une source d'énergie. Le devoir de solidarité est le dernier rempart, raison pour laquelle, Jules Faye est resté fidèle au serment qui vous liait éternellement avec le peuple fatickois et la monde sportif.



« Jules était l’ami des bons et des mauvais jours », comme l’a rappelé notre ministre Matar Ba. Il est toujours là pour un soutien sans faille pour vous conseiller, vous soutenir. Il est le pilier de toute action accomplie avec lui. C’est un homme assumant ses responsabilités, agissant vite et efficacement. Nous l’avons connu comme étant une personne juste, équitable dont la chaleur et la convivialité font que la participation aux actions qu’il initie devenait vite une complicité, un objectif et un cheminement commun sans faille.



Nous l’avons vu travailler avec acharnement et lucidité. Son côté convivial et chaleureux pourrait le faire baptiser Joseph ange gardien par tous ceux qui ont partagé un long chemin à ses côtés. Et cette volonté de faire pour le mieux tous ensemble et dans le respect des personnes est certainement une des caractéristiques de la manière de Souleye Ndiaye FAYE.





Nous ne savons pas si nous devons nous arrêter…. Peut-être une pensée à sa maman, son épouse, à ses enfants à qui nous dirons que vous aviez un digne fils, un brave mari et un courageux papa. Nous nous promettons de ne jamais l’oublier, car il sait pertinemment que nous allons nous voir un jour dans un autre monde. Un monde, où seule la justice divine fait loi, où la bonté du cœur est gracieusement récompensée et où sa grandeur d’âme trouvera le refuge tant convoité.



Le Cabinet du Ministre des Sports Matar BA