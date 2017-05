Hommage au défunt Président Mouhamed Ould Vall

J’ai appris avec une grande tristesse le décès ce vendredi de l’ancien président de la République islamique de Mauritanie, Ely Ould Mouhameh Vall. Le Sénégal perd un grand ami qui a cherché durant le temps de son pouvoir, à fortement consolider les relations séculaires entre deux pays frères. Le président Ely Ould Mohamed Vall reste un grand ami particulièrement pour moi. J’ai connu ce grand monsieur en 2000 à l’époque où il occupait les fonctions de Directeur de la Sureté Nationale de la Mauritanie. On a partagé une certaine complicité qui explique qu’à son arrivée au pouvoir, avec à ses côtés l’actuel président Abdel Aziz, je donnais l’impression d’être au milieu des miens.



Le président Ould Vall, un homme très courtois, affichait beaucoup d’égard vis-à-vis de ses semblables. D’ailleurs, je me félicite de faire partie des rares personnes qu’il écoutait à propos des relations entre le Sénégal et la Mauritanie et entre la Mauritanie et la Cedeao. D’ailleurs le président Ould Vall est resté un homme très reconnaissant en amitié.



Même après son départ du pouvoir, il ne ratait jamais à l’occasion de ses séjours au Sénégal de passer me voir personnellement chez moi. Ce qui est une marque de considération énorme vis-à-vis de ma personne. Le dernier acte que je retiens de l’homme, c’est en novembre dernier, à Nouakchott. Ayant été informé du séjour de mon épouse dans la capitale de son pays, il a demandé à ce que cette dernière vienne lui rendre visite personnellement, à son domicile. Un geste qui m’est allé droit au cœur.



En substance, un tel texte ne peut seulement résumer la grandeur d’un homme courtois, ouvert et disponible pour ses semblants. Le président Oul Vall a été un être multidimensionnel. Il fut un grand ami du Sénégal. J’ai décidé ce samedi 06 de me déplacer personnellement jusqu’à Nouakchott, pour aller présenter mes condoléances à sa famille.





Président Baba TANDIAN



