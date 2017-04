Hommage rendu à Mamadou Lamine Diédhiou, ce Sénégalais tué en France (Besançon), il y a quelques jours

Il fut un étudiant sénégalais en France, à Besançon ville ou j'ai séjourné et travaillé dans le même milieu que lui: la sécurité pour payer nos études avec tous les risques encourus en terre étrangère.

Il fut sauvagement assassiné un soir devant le lieu de son travail par des inconnus toujours non identifiés à ce jour. "Le Styl" son lieu de travail est un endroit de rencontres et de joie ou se côtoient blancs, noirs et arabes sans aucune animosité.

Aujourd'hui, s'est tenue une marche emblématique qui a vu toute la population de Besançon converger devant "Le Styl" sur la Grande Rue du Centre ville pour lui rendre un dernier hommage, communier dans la concorde et pour dire, Plus jamais.

Nos pensées pieuses vont à sa famille restée au Sénégal et pour qui, il était un espoir.



