Honoraires des avocats: La grosse facture de Karim Wade

Ces derniers temps, Dakar bruit d’informations sur les honoraires des avocats engagés dans l’affaire Karim Wade et autres, poursuivis pour enrichissement illicite. L’Etat du Sénégal et ses conseils sont à couteaux tirés sur la somme qui revient de droit à ces derniers. Et, dernièrement, l’ancien président Abdoulaye Wade s’y est mêlé, allant même jusqu’à recommander à son prédécesseur, de traduire ses juristes devant la justice pour enrichissement illicite et escroquerie. Car pour lui, ces avocats n’ont rien fait pour s'attendre à se faire payer l’argent du contribuable.



Dans sa livraison du jour, le journal « Le Quotidien », est revenu sur cette affaire, révélant que son fils a déboursé des montants faramineux pour un dossier qu’il a perdu. L’ancien ministre d’Etat Karim Wade gracié avec la bénédiction du Qatar, avaient sollicité les services de 16 ténors du barreau avocats dont 9 européens. Et selon le journal de Madiambal Diagne, il aurait déboursé plus d’un milliard de francs Cfa à ses conseils. Compte non tenu des nombreux frais de voyages de ces derniers entre Dakar, la Principauté de Monaco, le Grand Duché de Luxembourg ou Singapour, entre autres.